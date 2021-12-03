Калужские банкиры и полицейские будут совместно бороться с кибермошенниками
Калуга, 3 декабря, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Вопросы борьбы с кибермошенниками в условиях их постоянной активности, использования современных технических средств и все новых приемов социальной инженерии стали предметом разговора рамках соглашения, которое 3 декабря подписали начальник УМВД России по Калужской области Александр Дедов и управляющего калужским отделением Банка России Ирина Карлаш. Документ о взаимодействии призван регулировать совместную работу по противодействию фальшивомонетничеству, киберпреступлениям и выявлению нелегальных участников финансового рынка, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
На состоявшейся встрече стороны обменялись мнениями о ситуации, складывающейся в банковском секторе экономики, состоянии преступности. Стороны отметили необходимость создания условий для повышения уровня финансовой культуры и киберграмотности жителей региона.
Ирина Карлаш подчеркнула важную роль взаимодействия по пресечению деятельности нелегальных участников финансового рынка — черных кредиторов, организаций с признаками финансовой пирамиды и тому подобных. Они обманывают жителей региона, незаконно выдавая займы или принимая деньги у граждан. Банк России выявляет подобные организации и оперативно передает по ним всю информацию в правоохранительные органы.