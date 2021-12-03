Лондон, , 18:13 — REGNUM Британская компания Engineered Arts представила «самого передового человекоподобного робота» Ameca. Об этом 3 декабря сообщает TJ.

Робот Цитата из к/ф «Робокоп». Реж. Пауль Верхувен. 1987. США

По словам разработчиков, Ameca с «жестами и мимикой человека» создан для того, чтобы «кокетничать» с людьми на различных мероприятиях и нравиться им. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на робота — одни были восхищены его способностью изображать человеческие эмоции, других же это напугало.

«Красиво и устрашающе одновременно», — пишет Antiquarian.

«Это потрясающе. Все детали вместе создают «пугающую» точность. На самом деле, это напоминает мне сериал «Мир Дикого Запада». Отличная работа», — Stefano Zina.

«Я знаю, что мы должны бояться ИИ, но это первый гиноид, который меня не испугал. Это довольно круто», — поделился Sem Nome.

«Это абсолютно ужасающе», — считает kornfreak78.

Добавим, что компания Engineered Arts уже открыла продажу робота для проведения мероприятий — владельцы андроида могут перепрограммировать его под свои нужды. В будущем создатели хотят добавить в функции Ameca ходьбу.

Читайте ранее в этом сюжете: В США заявили о способных размножаться живых биороботах