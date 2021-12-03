Саранск, , 17:21 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 3 декабря вакцинировались от коронавируса 500 066 жителей республики. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация против коронавируса Николай Хижняк © ИА REGNUM

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Из этого числа 431 788 граждан сделали прививку впервые. В оперштабе не уточнили, сколько жителей республики полностью завершили вакцинацию двумя компонентами прививки. Ревакцинацию прошли 68 278 жителей Мордовии.

Всего в республику поступило 636 525 комплектов вакцин от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, введение QR-кодов дает результат: уменьшается количество ковидных коек, внебольничных пневмоний, снижается число пациентов в реанимациях, меньше становится амбулаторных больных. Об этом заявил накануне на заседании оперативного штаба Мордовии министр здравоохранения Олег Маркин. Он призвал граждан активнее вакцинироваться и неукоснительно соблюдать все санитарные меры.

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