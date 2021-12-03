Воронеж, 3 декабря, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Одна из организаций Воронежа оштрафована на 10 млн рублей за коррупционное правонарушение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

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Как уточнили в прокуратуре, в марте 2020 года 61-летний директор данной организации передал должностному лицу в размере 750 тысяч рублей (как часть взятки в 1,5 млн рублей) за способствование в решении вопроса о выводе из государственной собственности и последующей продажи объекта надвижимости.

Ранее суд признал директора организации виновным по статье о даче взятки в особо крупном размере — уже вступившим в силу решением ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн 750 тысяч рублей.

В отношении организации прокуратура Ленинского района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). Суд рассмотрел дело и назначил штраф в размере 10 млн рублей.

Отметим, что речь идёт о попытке продажи бомбоубежища. Летом воронежский суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении чиновников, обвиняемых в получении взяток за снятие с учета бомбоубежищ, которые находились под торговыми объектами.