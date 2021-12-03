Сеул, 3 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Национальное собрание Южной Кореи отменило ранее наложенные ограничения на программу постройки авианосца для ВМС страны, сообщает 3 декабря информагентство «Рёнхап».

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Ранее проект был отложен из-за финансовых ограничений военного бюджета.

Теперь ВМС Южной Кореи смогут обзавестись лёгким авианосцем водоизмещением около 30 тыс. тонн с авиакрылом из 20 палубных самолётов вертикального взлета и посадки.

Этап концептуального проектирования авианосца был пройден к декабрю 2020 года.

Как заявляют военные, стоимость корабля составит порядка $1,74 млрд, авианосец должен быть готов к эксплуатации в 2033 году.

Лёгкий авианосец должен будет играть роль мобильной военной базы, которая сможет наносить удары в любой точке мира.