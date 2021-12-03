Стокгольм, 3 декабря, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Корреспондент шведского телеканала SVT Берт Сундстрём прокомментировал 3 декабря информационную подачу Россией переговоров в рамках Совета глав МИД ОСБЕ, которые состоялись 2 декабря.

МИД России Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном в Рейкьявике, 20 мая 2021 года

Находящийся в России журналист напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время заседания в Стокгольме, что Россию могут ожидать «серьезные последствия», если страна продолжит «агрессию» на Украине. Фактически Блинкен заявил об этом главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Ознакомившись с тем, как МИД России отчитался об этом мероприятии и о том, какие были сделаны заявления, шведский журналист заявил:

«В России в первую очередь сообщают только о взглядах и мнениях министра иностранных дел России Лаврова. То, что говорит Блинкен, рассматривается скорее как провокация против России, и весь дискурс строится на том, что Россия отстаивает свою законную позицию вокруг Украины. Позиция России здесь в стране, конечно же, считается правильной».

В ходе встречи Блинкен дал понять Лаврову, что в случае российского вторжения в соседнюю страну, Вашингтон объявит о новых санкциях.