Шведский телеканал упрекнул МИД РФ в патриотизме
Стокгольм, 3 декабря, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Корреспондент шведского телеканала SVT Берт Сундстрём прокомментировал 3 декабря информационную подачу Россией переговоров в рамках Совета глав МИД ОСБЕ, которые состоялись 2 декабря.
Находящийся в России журналист напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время заседания в Стокгольме, что Россию могут ожидать «серьезные последствия», если страна продолжит «агрессию» на Украине. Фактически Блинкен заявил об этом главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Ознакомившись с тем, как МИД России отчитался об этом мероприятии и о том, какие были сделаны заявления, шведский журналист заявил:
В ходе встречи Блинкен дал понять Лаврову, что в случае российского вторжения в соседнюю страну, Вашингтон объявит о новых санкциях.