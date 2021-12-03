Вашингтон, 3 декабря, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Бывшего заместителя шерифа округа Франклин Джейсона Мида обвинили 2 декабря в убийстве 23-летнего афроамериканца в декабре 2020 года, сообщает 3 декабря Reuters.

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Джейсона Мида 44 лет, который после происшествия ушел в отставку, обвиняют в убийстве и в неосторожности за убийство Кейси Гудсона, согласно обвинительному заключению, поданному в суд округа Франклин.

Инцидент произошёл в Колумбусе 6 декабря. Заместитель шерифа Джейсон Мидвыстрелил в местного жителя Кейси Гудсона, который находился на пороге своего дома.

Ранее полиция сообщала о том, что Мид увидел в руках Гудсона оружие, и подтвердила обнаружение оружия на месте происшествия. Телеканал ABC уточнял, что Гудсон, по словам Мида, направил на полицейского пистолет, отказался бросить его и был ликвидирован. Родственники погибшего утверждают, что тот имел право носить оружие, но в момент встречи с полицейским держал в руках сэндвич.