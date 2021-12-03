Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Мастерство Нины Ургант служило и служит примером для представителей многих поколений артистов, её любили миллионы зрителей, — труппа Александринского театра Санкт-Петербурга выразило соболезнования в связи с кончиной актрисы.

Нина Ургант Пресс-служба Александринского театра

Напомним, 3 декабря в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни скончалась народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР Нина Николаевна Ургант. Творческая биография актрисы с 1962 года была связана с Александринским театром.

«Собирательный образ героинь Нины Ургант составил портрет современницы военного поколения, cтал отражением истории нашей страны, помог миллионам соотечественников сформировать ключевые для формирования национального самосознания принципы. И вместе с тем, в её индивидуальном творческом почерке уникальным образом соединялись дар социальной, лирической героини и эксцентрический талант комедийный актрисы», — отметили в театре.

В свою очередь, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, курирующий сферу культуры, также принёс соболезнования родным и близким Нины Ургант.

«Образ эпохи. Искренние соболезнования родным и близким Нины Николаевны», — заявил Пиотровский.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер ЗС Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант