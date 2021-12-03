Москва, 3 декабря, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Власти РФ смогут добиться того, чтобы в 2022 году в России не произошло резких скачков цен на продовольствие из-за ситуации на мировых рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

ИА REGNUM Цены

«Для сдерживания роста цен на продукты российские власти уже начали предпринимать определенные шаги. Так, чтобы не допустить дефицита удобрений на внутреннем рынке, до конца мая 2022 года введены ограничения на экспорт азотных и сложных удобрений с содержанием азота. Кроме того, Россия планирует ввести квоты на экспорт зерна, а также импорт мяса и сахара. Подобные меры полностью не остановят рост цен на продовольствие, но позволят избежать резких скачков», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что крупные державы пока не могут решить глобальную проблему мирового дефицита продовольствия.