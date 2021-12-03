Кострома, 3 декабря, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Костромской области завершился дорожно-строительный сезон 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

Https://adm44.ru Укладка асфальта

В текущем году рабочие отремонтировали 280 километров дорог, из них 178 километров — в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Двадцать четыре участка улиц общей протяженностью около 20 километров заасфальтировали в Костроме.

Дорожники продолжили работу по направлениям на Нерехту, Галич и Вохму, привели в порядок дорогиСудиславль— Галич — Чухлома, Чухлома — Солигалич, Якимово— Нея.

Все объекты были обследованы лабораторией организации «Дор-Сервис» из Владимира. Специалисты пришли к выводу, что трассы соответствуют нормативам по ровности, геометрическим параметрам, видимые дефекты и повреждения на покрытии отсутствуют. По ним выдали положительные заключения.

В настоящее время в Костромской области формируется перечень объектов, которые будут отремонтированы по БКАД в 2022 году. Ожидается, что этот вопрос решится до 10 ноября текущего года. В Костроме список улиц уже определён и представлен общественности.