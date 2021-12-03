Москва, , 17:11 — REGNUM Крупные державы пока не могут решить глобальную проблему мирового дефицита продовольствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

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«Предпосылок для стабилизации цен на продукты в краткосрочной перспективе нет, поэтому рост мировых цен на продовольствие в начале 2022 года продолжится, — сказала она. — Помимо неурожая и высоких цен на энергоносители и логистику, прямое влияние на это оказывает спрос на продовольствие, который постоянно растет из-за увеличения численности населения планеты. А мировой дефицит продовольствия — глобальная проблема, решить которую крупные державы сегодня не в состоянии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, подорожание продовольствия на мировых рынках неизбежно скажется и на внутрироссийских ценах.

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