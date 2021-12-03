Москва, , 17:10 — REGNUM Перед Новым годом мандарины в РФ могут подорожать, но космического взлета цен не случится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Мандарины. Цитрусовые Clovis_Cheminot

«Подорожание мандаринов вполне укладывается в общий тренд продовольственной инфляции, которая ощутима и в мире, и в России. В отношении мандаринов на это накладывается предновогодний спрос и постсоветские привычки — украшение елки мандаринами, традиции и четкая связь: Новый год пахнет мандаринами, — сказал экономист. — Плюс к этому постоянные вопросы с поставкой фруктов и овощей из Турции и удорожание логистики из-за пандемии. Но есть и сдерживающие факторы — ограниченность платежеспособного спроса и свежесть фруктов. Перед Новым годом растет поставка, и мандарины нужно успеть продать. Поэтому возможно подорожание, но не космический взлет цен на мандарины и иные общепринятые продукты даже в условиях повышенного предновогоднего спроса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, стоит ли ждать в РФ 25-процентного подорожания мандаринов.

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