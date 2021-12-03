Москва, , 17:08 — REGNUM Повышение цен на одежду и обувь в РФ связано как с общемировым инфляционным процессом, так и с недостаточным предложением российского производителя, который не может быстро отреагировать и повысить объем выпуска продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Одежда sdnet01

«При этом даже немногочисленные российские предприятия легкой промышленности чаще всего зависят от импортных комплектующих и также вынуждены повышать цены вслед за их подорожанием, — сказал Цыганов. — Есть и сезонный фактор — обновление коллекций и желание производителей получить повышенный доход. Но в этом случае есть и позитивный вариант — сезонные распродажи, на которых скидки в сетевых магазинах достигают 50−70%».

Цыганов обратил внимание на то, что, согласно исследованиям, в РФ доля импорта на рынке одежды и обуви составляет 70−80%, и это далеко не всегда вещи известных производителей.

«Для развития собственного производства нужно инвестировать в него и в обучение персонала, повышать престиж рабочих профессий, что не всегда экономически целесообразно из-за дешевого труда в развивающихся странах», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост цен на трикотажное сырье в IV квартале 2021 года составил около 30%.

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