Ла-Пас, , 17:08 — REGNUM Президент Боливии Арсе Катакора 2 декабря открыл в Центр развития технологий и наук об эвапоритовых материалах и ресурсах Боливии в городе Ла-Палька. Об этом сообщается на сайте Министерства связи Боливии.

По словам Катакора, наука в этой области должна развиваться для индустриализации добычи лития в стране. Он утверждал также, что «боливийцы обладают достаточным потенциалом для развития науки и технологий, но не могут этого сделать из-за международных интересов, препятствующих эксплуатации и индустриализации боливийских природных ресурсов.»

Андские страны являются важным центром добычи лития. Боливия обладает крупнейшими мировыми запасами этого металла, но уже больше 10 лет не может наладить его добычу и производство. Причины кроются не только в отсутствии инфраструктуры и значительных финансовых вложений, но и в низком качестве боливийского лития. Для его обогащения необходимы технологии, которыми Боливия пока не обладает.