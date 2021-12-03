Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Северную столицу России в предстоящие выходные ждут морозы и снег. Температура воздуха в ночное время опустится до минус 19 градусов. Об этом 3 декабря сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Мороз в Петербурге (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, в субботу, 4 декабря, в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Предстоящей ночью пройдёт снег, днем будет небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный, северный, умеренный. Температура воздуха в течение суток −6…−8 градусов. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 5 декабря, в Петербурге сохранится облачная с прояснениями погода. Днём местами небольшой снег. Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха −14…−16 градусов, в окрестностях местами до минус 19 градусов, днем −11…−13 градусов. На дорогах гололедица.

В ночь на понедельник, 6 декабря, переменная облачность, днем облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем снег, местами небольшой. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −16…−18 градусов, в окрестностях местами до минус 21 градуса, днем −9…−11 градусов. На дорогах гололедица.

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