Ижевск, , 17:06 — REGNUM В Ижевске задержан 38-лений ранее судимый директор одного из ООО. В машине задержанного были найдены наркотические средства, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Наркотики

Автомобиль был остановлен сотрудниками управления наркоконтроля совместно с инспекторами ДПС на Воткинском шоссе. Под сиденьем обнаружено два полимерных пакета, в одном из которых находилось наркотическое средство героин массой 58 граммов, в другом — девять граммов наркотического средства синтетического происхождения. Кроме того, в салоне машины нашил упаковочный материал, электронные весы и шприцы.

Задержанный пояснил, что он является закладчиком интернет-магазины, наркотики забрал на территории Пермского края, а сбывать бесконтактным способом планировалось в Ижевске.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»), мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в конце ноября задержали 20-летнего студента одного из вузов по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. При личном досмотре у задержанного изъяли 21 сверток, обмотанный зеленой изолентой. Также в сумке студента обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Молодой человек признался, что приобрел наркотические вещества для дальнейшего сбыта.

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