Манчестер, Великобритания, 3 декабря 2021, 17:05 — REGNUM 3 декабря новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал информацию о том, что получит от руководства «манкунианцев» 10 миллионов евро, если сможет убедить форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинга Холанда перейти в клуб из Манчестера: «Очевидно, что это бред. Таких опций нет в моем контракте с «Манчестер Юнайтед», — цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
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Ральф Рангник был назначен на пост главного тренера «красных дьяволов» 29 ноября после ухода с поста директора по спорту и развитию московского «Локомотива». Однако из-за проблем с получением разрешения на работу немецкий специалист сможет вступить в должность ближе к уикенду.

Вчера, 2 декабря, «Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Каррика одержал волевую победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 3:2. После четырнадцатого тура «манкунианцы», набрав 21 очко, поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.