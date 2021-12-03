Москва, , 17:04 — REGNUM Подорожание продовольствия на мировых рынках неизбежно скажется и на внутрироссийских ценах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

«Мировой рост цен на продовольствие связан со многими факторами, часть из которых являются долгосрочными. Так, изменение урожайности во многих районах связано с изменением климата, и это долгосрочный тренд, — сказал Цыганов. — Конечно, есть и позитивные изменения, но там нужно тоже научиться работать с новыми и традиционными сельскохозяйственными культурами в новых условиях. Изменения в демографии и урбанизация в развивающихся странах также ведет к повышению спроса на продукты питания. Есть и влияние пандемии, когда некоторые процессы прерывались или тормозились из-за противоэпидемиологических ограничений, это касается в первую очередь логистики и транспорта».

Как полагает Цыганов, подорожание на мировых рынках сказывается и на внутрироссийских ценах на продовольствие.

«В глобальной экономике это неизбежно. Но для России есть и позитивный тренд — рост производительности сельского хозяйства, повышение эффективности сельскохозяйственного бизнеса. Это будет сдерживать рост цен в нашей стране», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исторический пик мировых цен на пшеницу ожидается весной 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт рассказал, как в РФ изменятся цены на молоко, сыры и мясо