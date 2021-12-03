Экономист рассказал, выиграет ли РФ от роста мировых цен на продовольствие
Москва, 3 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Подорожание продовольствия на мировых рынках неизбежно скажется и на внутрироссийских ценах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
«Мировой рост цен на продовольствие связан со многими факторами, часть из которых являются долгосрочными. Так, изменение урожайности во многих районах связано с изменением климата, и это долгосрочный тренд, — сказал Цыганов. — Конечно, есть и позитивные изменения, но там нужно тоже научиться работать с новыми и традиционными сельскохозяйственными культурами в новых условиях. Изменения в демографии и урбанизация в развивающихся странах также ведет к повышению спроса на продукты питания. Есть и влияние пандемии, когда некоторые процессы прерывались или тормозились из-за противоэпидемиологических ограничений, это касается в первую очередь логистики и транспорта».
Как полагает Цыганов, подорожание на мировых рынках сказывается и на внутрироссийских ценах на продовольствие.
«В глобальной экономике это неизбежно. Но для России есть и позитивный тренд — рост производительности сельского хозяйства, повышение эффективности сельскохозяйственного бизнеса. Это будет сдерживать рост цен в нашей стране», — подытожил экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исторический пик мировых цен на пшеницу ожидается весной 2022 года.