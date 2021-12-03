Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Министерство юстиции США расследует обвинения в сексуальных домогательствах экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, сообщает 3 декабря Reuters со ссылкой на документы штата.

Эндрю Куомо. Карикатура DonkeyHotey

Документы, о которых идет речь, содержат детали контракта, одобренного нью-йоркскими чиновниками в начале недели. Контракт подразумевает оказание юридических услуг и содействие в расследовании дел администрации Куомо.

Помимо сексуальных домогательств, Куомо подозревают в скрытии числа смертей от коронавируса в домах престарелых. Ранее минюст США отказался начинать расследование по делу о гражданских правах в домах престарелых.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомобыл вовлечен во множественные случаи сексуальных домогательств, использовал средства штата для книги и не был полностью прозрачен начет количества смертей от COVID-19 в домах престарелых.

Сам Куомо отрицал все обвинения, хотя сказал в августе, что он берет полную ответственность за то, что он назвал неуклюжими попытками кокетничать и шутить.

Из-за разразившегося скандала политик сам ушел в отставку. Вскоре после отставки Куомо его преемница, губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул, сообщила, что от COVID-19 умерло на 12 тыс. человек больше, чем заявлял политик.