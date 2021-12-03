Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Спустя полгода поисков на вакантную почти полгода должность председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (Госстройнадзора) назначен Николай Циганов. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации Ленобласти. Председатель комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Николай Циганов.

На должность он заступит 7 декабря.

Николай Михайлович Циганов родился 3 октября 1973 года. Окончил Институт Государства и Права РАН, по специальности «Юрист», Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление», а также Академию Строительства и ЖКХ при Минстрое РФ по специальности «Инженер-строитель».

С 1993 по 2017 годы работал в строительной отрасли, занимая руководящие должности. С 2016 по 2018 годы возглавлял ФАУ «РосКапСтрой». После чего занял пост директора ФГКУ «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», откуда перешел на должность заместителя начальника службы Госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга, где работал до сентября 2021 года.

«До назначения на нынешнюю должность был первым заместителем председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, главу комитета искали с июля текущего года, после того как Денис Горбунов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Предварял это решение скандал, в апреле 2021 года заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Дмитрий Лобановский был обвинён в злоупотреблении служебными полномочиями в сфере контроля за долевым строительством в Ленобласти.

По версии следствия, именно он виноват в том, что недобросовестные строительные компании сорвали строительство двух жилых комплексов. Бюджету пришлось достраивать это жилье за 3 млрд рублей. Нанесение этого ущерба инкриминируется чиновнику. Как полагает следствие, остановка проблемных строек явилась результатом просчетов Лобановского.

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