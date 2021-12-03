Москва, 3 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В 2021 году в РФ наблюдается некоторое превышение темпов роста цен на мандарины по сравнению с прошлыми годами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о подорожании в РФ этих фруктов.

Мандарины

«Рост цен на мандарины в ноябре — декабре носит сезонный характер, связанный в том числе с подготовкой к новогодним праздникам, — сказал Рамазанов. — Кроме того, среднедушевое потребление мандаринов в России носит устойчивый характер, они стали одним из обязательных продуктов рациона. С каждым годом спрос на мандарины становится всё менее эластичным. Однако в 2021 году наблюдается некоторое превышение темпов роста цен по сравнению с соответствующими периодами прошлых лет. Это обусловлено увеличением издержек на логистику из-за подорожания энергоносителей».

Как пояснил эксперт, других явных причин для роста цен мандаринов в России нет.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало об особом факторе, с которым в РФ связана стоимость мандаринов.