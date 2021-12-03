Москва, , 16:59 — REGNUM Интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram в пятницу, 3 декабря. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Логотип Telegram Javitomad

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 15:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с отсутствием подключения к сервису и сбоями в работе сайта и приложения. Некоторые заявляют о невозможности отправлять и получать сообщения.

Проблемы наблюдаются в основном у пользователей в Европе. В России о неполадках сообщают главным образом жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.