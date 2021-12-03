Москва, , 17:00 — REGNUM Два прибывших из ЮАР в Россию человека оказались заражены COVID-19, сообщили 3 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.

Карантин Цитата из к/ф «Петровы в гриппе». реж Кирилл Серебренников. 2021. Россия

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Каким именно штаммом они заражены, не указывается: этот вопрос пока выясняется. Известно только, что у двоих прилетевших в Россию оказался положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Речь идёт о путешественниках, которые прилетели в ночь на 3 декабря. «Они находились на карантине по прилёте, в настоящее время госпитализированы», — отметили в российском ведомстве.

Роспотребнадзор добавляет, что ПЦР-тестирование будет проводиться у прибывших с юга Африки ежедневно. Взятые на тестирование жидкости исследует параллельно две лаборатории.

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