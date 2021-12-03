Москва, , 16:58 — REGNUM Москва и Пекин ведут переговоры об организации визита президента России Владимира Путина в Китай в феврале 2022 года, сообщил 3 декабря журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что визит будет совмещён с открытием Зимних Олимпийских игр.

«Вы знаете, что мы получили приглашение, в частности, от наших китайских коллег, причем, приглашение достаточно интересное — в связи с открытием Зимних Олимпийских игр в феврале председатель КНР предложил нашему президенту осуществить и двусторонний визит», — рассказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что подготовка этого визита проходит «конструктивно и позитивно».

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