Воронеж, , 16:56 — REGNUM Бывший заместитель начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области признан виновным в получении взяток на общую сумму в 4 млн рублей. Решение 3 декабря вынес суд Центрального района города, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Взятка (сс) sajinka2

Судом и следствием установлено, что бывший полицейский получил через посредника взятки в размере 1 млн рублей и 3 млн рублей «за совершение действий (бездействий), а также за способствование совершению действий в пользу взяткодателей, являвшихся участниками уголовного судопроизводства по уголовному делу».

Преступная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Суд признал полицейского виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 3,5 млн рублей. Кроме того, осуждённый лишён права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в правоохранительных органах, на срок 8 лет. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.