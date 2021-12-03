Флоренция, Италия, 3 декабря, 2021, 16:56 — ИА Регнум. 3 декабря итальянское издание Corrire dello Sport сообщило, что 30-летний российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин покинет клуб из Флоренции в зимнее трансферное окно. Также сообщается, что на форварда претендуют клубы из России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Soccer0010.com Александр Кокорин на тренировке

Ранее сообщалось, что «фиалки» не могут договориться с другими клубами о продаже Кокорина по рыночной цене из-за высоких зарплатных требований футболиста. В итальянском клубе российский нападающий получает 1,8 миллиона евро в год. Лишь два игрока «фиалок» зарабатывают больше.

Александр Кокорин выступает за «Фиорентину» с 27 января 2021 года после перехода из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Текущее соглашение российского футболиста с клубом Серии А рассчитано до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Кокорин принял участие лишь в пяти матчах за «Фиорентину», проведя на поле 28 минут.