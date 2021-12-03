Москва, , 16:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству актуализировать методические рекомендации по лечению COVID-19 с учётом международного опыта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Обеспечить актуализацию методических рекомендаций по лечению больных коронавирусной инфекцией (COVID-19) с учётом международного опыта по применению наиболее эффективных методов лечения, в том числе лекарственной терапии, а также по эффективной профилактике этого заболевания», — говорится в поручении главы государства.

Уточняется, что доклад о проделанной работе должен быть представлен до 7 декабря.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству разработать план по борьбе с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон».

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