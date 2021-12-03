3 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента России о том, почему произошла авария в шахте «Листвяжная».

Тимур Кондратьев, , 19:46 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что причинами аварии на шахте «Листвяжная» стали отсутствие контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификация показаний датчиков, вызвало бурную реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Дени. Капитал (фрагмент)

"Если проверить все шахты в Российской Федерации, то результаты удивят очень многих. Да что там шахты, у нас везде сплошные нарушения, причём руководство всегда знает, как свою задницу прикрыть, чтобы под статью не загреметь», — отмечает Сергей В.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что среди фигурантов дела оказалось так мало должностных лиц, участвовавших в цепочке по контролю за безопасностью труда на шахте «Листвяжная».

"Арестовали только двух инспекторов! А руководителей, которые определяют порядок, сроки, объёмы проверок, ставят задачи по ним, их не тронули! Ни одного не арестовали. Ни один не стал фигурантом уголовного дела. Крайних нашли — и нормально, все довольны остались», — возмущается Андрей Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что владельцы предприятий готовы пойти на любое преступление, лишь бы их бизнес приносил им максимальную прибыль, они не готовы считаться даже с жизнями своих работников.

«Вся страна знает, что директора и олигархи просто выезжают за счёт своих холопов. Им за это ничего никогда не бывает. Подумаешь, премии лишат на 50 процентов. Они и дальше будут жертвовать жизнями простых работяг ради своей личной сверхприбыли», — указывает Tom S.

Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная». Москва Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

«Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300%-ной прибыли. И пока у нас капитализм, виновных будут отмазывать, а преступления продолжаться. Тут никакой Путин не поможет», — считает Николай М.

Часть людей считает, что дело не в экономической системе, а в том, что контролирующие органы банально не исполняют свои непосредственные обязанности.

«Жадные и бессовестные предприниматели есть и будут, но для чего нужны тогда государственные надзорные органы? Если в ситуациях, когда гибнет большое количество людей, замешаны надзорные органы, которые как раз таки должны оберегать граждан от других жадных и безответственных «бизнесменов», значит, для сотрудников этих самых надзорных органов как минимум должно быть наказание в разы строже, чем для самих нарушителей», — поделился своим мнением Ибрам Р.

Ряд пользователей указывает на то, что в России так повелось, что только после страшной трагедии все вдруг осознают, что система дала сбой, в остальное же время люди надеются на русское авось.

«У нас так во всём. Пока жареный петух не клюнет! Почему на местах власть не работает? Почему еженедельно в регионах не проводят анализ ситуации? Почему никому до нас нет дела?! Почему не слышат людей? Для чего в регионах все эти кабинеты? Где их работа? Они отчитываются каждый день о том, что они сделали сегодня. Так какие вопросы решили?! Один пафос и гордыня от безделья! Трутни сидят в кабинетах, только штаны протирают!» — написал Music M.

Задержание руководства шахты «Листвяжная» после трагедии Sledcom.ru

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин заявил на совещании по ситуации в угольной отрасли о том, что причинами аварии на шахте «Листвяжная» стали отсутствие контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификация показаний датчиков.