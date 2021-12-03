Москва, , 16:51 — REGNUM Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» совместно с боевыми кораблями стран АСЕАН провёл тренировки в рамках учений ARNEX-2021 в Индонезии, сообщает 3 декабря пресс-служба Минобороны России.

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Корабли отработали совместное маневрирование, организацию связи и спасательные операции на море.

«У побережья Индонезии в районе острова Ве проходит активная часть первых совместных военно-морских учений Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ВМФ России ARNEX-2021. В них задействованы боевые корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. Российскую Федерацию представляет большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», — указано в сообщении российского военного ведомства.

В рамках эпизода учений по спасению на море «был задействован палубный поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС с «Адмирала Пантелеева», а также вертолеты с других кораблей отряда».

Кроме того, участники ARNEX-2021 практиковались в опросе и досмотре «подозрительных» гражданских судов, а также в помощи судам, терпящим бедствие.

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