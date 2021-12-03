Кронштадт, Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В парке «Патриот» в Кронштадте в пятницу, 3 декабря, торжественно открыли первый в России памятник участникам Кронштадтского восстания 1921 года.

Gov.spb.ru Памятник участникам Кронштадтского восстания

Участники Кронштадтского восстания были реабилитированы указом президента РФ Бориса Ельцина еще в 1994 году, однако память об этих жертвах удалось увековечить только в год столетия трагических событий.

«Спустя десятилетия мы восстанавливаем историческую справедливость и отдаем жертвам кронштадтского восстания долг памяти и скорби, — заявил в ходе церемонии заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, — Открывая этот монумент, мы прежде всего, думаем о том, чтобы никогда в истории нашей страны подобные события не повторились. Создавая будущее нашей страны, мы должны говорить правду о ее прошлом, без искажений и умолчания».

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, памятник жертвам кронштадтских событий 1921 года станет напоминанием о Гражданской войне.

«Этот шаг — свидетельство нашей силы и единства, того, что мы честно относимся к своему прошлому. Погибло около двух тысяч человек, все они — наши сограждане», — сказал глава города.

Беглов поблагодарил Российское военно-историческое общество за инициативу создания памятника. Авторы монумента — Денис Стритович и Тимур Юрченко.