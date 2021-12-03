Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Сегодня, 3 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» состоится первым матч 17-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Зенит» — «Ростов». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов.

Последний матч «Зенита» с «Ростовом» состоялся 1 августа. Та игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «сине-бело-голубых».

Ранее сообщалось, что болельщики санкт-петербургского клуба намерены покинуть трибуны на 60-й минуте матча с «Ростовом» в знак поддержки акции фанатов московского ЦСКА.

На данный момент «Зенит» с одиннадцатью победами и 36-ю очками занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги. «Ростов», набрав лишь семнадцать очков, расположился десятью позициями ниже.