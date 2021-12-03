Москва, , 16:58 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы поделились с читателями множеством занимательных и невероятных историй: как почтут память погибшего дуба в Орловской области, почему страшная Снегурочка не покидает Кострому, как казак на лошади по магазину катался, — читайте самое странное и загадочное в нашей подборке.

Казаки ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

В Москве провели первую в России перепись бездомных кошек. Работа заняла год, специалисты насчитали более 70 тысяч бездомных кошек, больше всего их на юге города: 18 тысяч, передает «Москвач».

В Орловской области из-за урагана упал 198-летний Тургеневский дуб — главная достопримечательность музея-заповедника «Спасское-Лутовиново». Дуб легендарный, его посадил писатель Иван Тургенев. В уходящем году он победил в конкурсе «Лучшее дерево России», пишет «Говорит Москва». Сейчас думают, чем и как заменить дуб. Среди предложений: высадить аллею его потомков, поставить дубу памятник и т.д.

Антипрививочники Липецка случайно поддержали антипрививочников Сибири. На днях по соцсетям липчан пронеслись сообщения, что телекомпания ТВК организовала опрос, и те, кто выступает против вакцинации, могут позвонить по такому-то телефону. Курьез в том, что липецкая ТВК уже пять лет не работает, а опрос организовала красноярская телекомпания в такой же аббревиатурой. «Учитывая, что многие антиваксеры верят в то, что в вакцине содержатся чипы, а их лидеры мнений, такие как Юрий Лоза, и вовсе плоскоземельщики, редакция не удивлена», — пишет «Липтаун».

Только-только наступил декабрь, а в лесах уже принялись воровать елки для новогодних празднований. Лесничества в ответ развернули охранную кампанию. Первый елочный браконьер, срубивший молодую сосну с диаметром ствола всего 8 сантиметров, задержан в Воронежской области. «Черноземец» напоминает, что за самовольную рубку деревьев грозит в том числе уголовное наказание.

«Родина Снегурочки» удивляется упорству администрации Костромы, которая решительно не хочет прощаться с новогодней скульптурой Снегурочки, вызвавшей возмущение горожан. Год назад жители называли эту фигуру невестой Дарта Вейдера и говорили, что с такой Снегурочкой Новый год похож на Хеллоуин. Страшная фигура к тому же простояла на постаменте до самой весны. И вот теперь, спустя полгода снова вернется обратно в город.

В Курской области нетрезвый казак решил на лошади съездить в супермаркет. С шашкой в руках и верхом на кобыле он въехал в магазин. Прибывшим полицейским казак объяснил, что «лошадь захотела хлеба», и он решил предоставить ей право выбора «товара из всего ассортимента». «Курский бомондъ» узнал, что нарушитель задержан, кроме того он получил десять плетей от своего атамана и к тому же лишился работы.

Северо-Западный федеральный округ

«Записки декабриста» удивились, что в Санкт-Петербурге в пандемийный 2021 год открылось больше ресторанов, чем закрылось. Такое случилось впервые за три года. Прирост в основном обеспечили фастфуд, кофейни и бары.

На Петербург обрушился сильный снегопад. Один из жителей города решил помочь дворникам и принес с улицы домой 14 килограммов снега, который успешно расплавил в ванной. «Как дела, Санкт-Петербург?» пишет, что житель стал агитировать петербуржцев последовать его примеру, но понимания не нашел.

Под Мурманском прославились два ястреба с примечательными кличками Дарвин и Минерва, они сократили число чаек и ворон на местном мусорном полигоне в четырнадцать раз. Два месяца назад на свалке было 2800 птиц, сейчас осталось около двухсот, остальные разлетелись. «Страновед» предлагает считать эту пару ястребов «ударниками 2021 года» среди животных на государственной службе.

Приволжский федеральный округ

Мордовия оказалась единственным регионом России, где женщин-предпринимателей оказалось больше, чем мужчин. «Голос торамы» радуется этому факту, отмечая также, что и разрыв в оплате труда специалистов разных полов в регионе небольшой, и доступ к власти у женщин в Мордовии лучше, чем в среднем по стране.

В одном из торговых комплексов Казани посетитель напал на охранника из-за требования предъявить QR-код. Пострадавший госпитализирован с травмой руки, нападавший задержан. «Итиль» пишет, что шокирован дикостью ситуации и радикализацией антиваксерских настроений.

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону печальная история. Здесь открыли красивые уличные часы, рядом с которыми высадили голубую ель. Увы, пишет «Ростов №1», елочку украли в ближайшую же ночь…

Краснодар стал лидером в рейтинге городов по скорости роста цен на недвижимость. Даже Москва оказалась лишь на третьем месте. «Кубанская телега» пишет, что вместе с ценой в Краснодаре, к сожалению, растут и нарушения градостроительных норм.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Душевный Ставрополь» опечален историей Венеры из Невинномысска. Ее украли. Бюст богини стоял на бульваре Мира. Неизвестные разгромили архитектурный комплекс и стащили бюст. Полиция ищет воров.

Уральский федеральный округ

Еще новость про казаков. «Главный канал Екатеринбурга» узнал, что в городе может появиться «казачья зоополиция». Ее экипаж будет состоять из ветеринара, юриста, оператора (он будет вести прямую трансляцию в Сети) и двух казаков. Авторы идеи уже просят помощи у президентского фонда по грантам.

Грустная история случилась в Серове Свердловской области. Здесь начали строить ледовый городок, но ливень полностью его уничтожил, сообщил «Znak Екатеринбург». Теперь строительство придется возобновлять с нуля.

Сибирский федеральный округ

«@сибирьмедиа» пишет про чудеса новосибирского нейминга. Оказывается, здесь есть свой ИГИЛ (Институт гидродинамики имени Лаврентьева), свое НАТО (Новосибирская ассоциация туристических организаций) и НБА (Новосибирская баскетбольная ассоциация). Местные журналисты радуются возможности сочинять такие заголовки: «В Новосибирске охранникам склада взрывчатки ИГиЛ готовы платить 3 миллиона рублей».

Дальневосточный федеральный округ

На Байкале планируют запустить ледовые гольф-туры премиум-класса. Уже в ближайшем феврале на льду озера пройдет международный турнир по гольфу (приуроченный к столетию Бурятии). Ожидается, что Байкал заинтересует гольфистов из Южной Кореи, Китая, Японии, пишет «Город Братск».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 10 декабря.