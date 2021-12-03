Москва, , 16:47 — REGNUM В Москве с начала 2021 года построено 6,5 млн кв. метров жилья, сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Это на 30% больше, чем рекорд 1965 года, когда в Москве сдали порядка 5 млн «квадратов» жилых площадей», — приводит слова Бочкарёва сайт Стройкомплекса.

Вице-мэр отметил, что строительная отрасль столицы не сбавляет темпы работы. Помимо жилья, в городе строятся коммерческие объекты, а также социальная инфраструктура. При этом 2021 года пока не закончен, и в декабре планируется сдача ещё ряда объектов.