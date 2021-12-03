Липецк, 3 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Жители более 300 домов Липецкой области воспользовались механизмом ускоренного подключения к газовым сетям. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, эти потребители подключаются к существующим сетям газоснабжения в рамках поручений президента России Владимира Путина.

Липецкаяобласть.рф Догазификация в Лебедяни

«Социальная догазификация востребована. Мы стремимся сократить сроки подключения домов жителей Липецкой области к газу и сделать эту процедуру максимально простой для людей», — прокомментировал Артамонов.

2 декабря было догазифицировано очередное домовладение в Лебедяни. Здесь побывали заместитель главы администрации Липецкой области Константин Востриков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков.