Абу-Даби, , 16:45 — REGNUM На выставку «Экспо-2020» (название осталось с прошлого года, мероприятие перенесли из-за пандемии), которая открывается в Дубае (ОАЭ), прибыл 3 декабря глава российского правительства Михаил Мишустин.

Подготовка к ЭКСПО — 2020 Presidenri.go.id

Завтра, 4 декабря, он будет находиться на выставке, выступив на официальной церемонии открытия Национального дня России на «Экспо-2020».

Он будет осматривать российский павильон выставки, а также национальный павильон ОАЭ. Здесь ему покажут посвящённую 50-летию образования ОАЭ экспозицию «Пустыня мечты».

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