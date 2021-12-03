Абу-Даби, 3 декабря, 2021, 16:45 — ИА Регнум. На выставку «Экспо-2020» (название осталось с прошлого года, мероприятие перенесли из-за пандемии), которая открывается в Дубае (ОАЭ), прибыл 3 декабря глава российского правительства Михаил Мишустин.

Presidenri.go.id Подготовка к ЭКСПО — 2020

Завтра, 4 декабря, он будет находиться на выставке, выступив на официальной церемонии открытия Национального дня России на «Экспо-2020».

Он будет осматривать российский павильон выставки, а также национальный павильон ОАЭ. Здесь ему покажут посвящённую 50-летию образования ОАЭ экспозицию «Пустыня мечты».