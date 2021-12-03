Красногорск, , 17:14 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 72,5%. Об этом 3 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Со ссылкой на сайт стопкоронавирус. рф отмечается, что число жителей региона, полностью вакцинированных от COVID-19, достигло 4 163 546. При этом первым компонентом вакцины привились 4 498 002 человека.

«С начала пандемии в Подмосковье выявили 594 862 случаев заражения. За минувшие сутки — 1813. Заболевание смогли победить 527 263 человека с начала пандемии, за минувшие сутки вылечились 1 858 пациентов», — сказано в сообщении.

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