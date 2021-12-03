Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Нины Ургант, сообщает 3 декабря пресс-служба городского парламента.

Пресс-служба Александринского театра Нина Ургант

«Ушла из жизни знаменитая актриса, чье имя олицетворяет целую эпоху в истории отечественного драматического искусства. Нина Николаевна принадлежала к поколению «детей войны», людей, которые в раннем возрасте перенесли самые тяжелые испытания. Тяготы того страшного времени закалили их характер, привили лучшие человеческие качества», — отметил Бельский.

Напомним, Нины Ургант не стало 3 декабря 2021 года, 4 сентября ей исполнилось 92 года. Первую большую роль в кино актриса сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За ней последовали роль Люси в фильме «Я родом из детства» (1966) и роль Анны Михайловны в фильме «Сыновья уходят в бой» (1969) Виктора Турова. Но наиболее известной для актрисы тала роль медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал» (1970) режиссёра Андрея Смирнова.