Сыктывкар, , 16:43 — REGNUM С 4 декабря в Сыктывкаре закроют на карантин все школы. Причина — рост заболеваемости ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

В школе Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР

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«Карантин объявлен с 4 по 11 декабря. Учебные занятия, кружки дополнительного образования, занятия в школе будущего первоклассника проводиться в указанный период не будут», — сообщили в городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Коми выявили 286 заболевших ковидом, 38 из них были вакцинированы.