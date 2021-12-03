, 17:34 — REGNUM Долгое время вопрос об обязательной вакцинации в Германии вызывал споры. Теперь кандидат на должность канцлера Олаф Шольц предлагает провести открытое голосование в Бундестаге. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 3 декабря.

Политики долгое время отвергали обязательную вакцинацию для всех, однако сегодня все больше и больше высказываются в пользу данной меры ввиду обострившейся ситуации с COVID-19.

Согласно заявлению официального представителя правительства Штеффена Зайберта, голосование за всеобщую вакцинацию может состояться в ближайшее время."Бундестаг Германии может принять такое решение в начале следующего года. Конечно, вопрос о голосовании находится полностью в руках членов немецкого правительства «, — отметил Зайберт.

Он также указал, что необходимо заранее получить рекомендацию от Совета по этике по этому поводу.

Совет по этике еще не прокомментировал общие требования к вакцинации. Такие члены, как кельнский адвокат по уголовным делам Фрауке Ростальски, обеспокоены тем, что такая общая обязанность не может быть оправдана с их точки зрения. Берлинский государственный и конституционный юрист Ульрих Баттис, с другой стороны, заявил, что общие требования к вакцинации соответствуют государственной конституции.

Пандемия особенно сильно ударила по самым молодым слоям общества. Во время второго карантина почти каждый третий ребенок в Германии имел проблемы с психическим здоровьем.

Текущая статистика настораживает. Институт Роберта Коха сообщил о 74 352 новых случаях заражения в течение 24 часов, при этом 390 человек скончались. Семидневная заболеваемость снова выросла до 442,1 случаев на 100 000 жителей.