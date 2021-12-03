Казань, 3 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Вахитовском районном суде города Казани рассмотрели исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с судоходной компании в размере 150 тыс. рублей в интересах несовершеннолетнего. Суд удовлетворил иск частично и взыскал с перевозчика 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В воде

В мае 2021 года мужчина с ребенком на руках поднимался по трапу на борт теплохода. В это время произошел сдвиг трапа в сторону, в результате чего мужчина с ребенком упали. Несовершеннолетний получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

В соответствии с законодательством при причинении вреда жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда. Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года на реке Волга мужчина осуществлял перевозку пяти пассажиров на непригодном для эксплуатации маломерном судне «Амур-М» с имеющимися конструктивными изменениями корпуса судна, в нарушении технологии и правил осуществления судоходства.

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