Баку, , 16:39 — REGNUM Таможенники Азербайджана задержали крупную партию наркотиков, которые пытались провезти на автомашине из Ирана в Казахстан, сообщает 3 декабря пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Пакет с героином 40.мвд.рф

Уточняется, что изъято более 137 кг героина, которые были обнаружены при досмотре на Астаринском таможенном посту в грузовом автомобиле, перевозившем маргарин транзитом из Ирана через Азербайджан в Казахстан.

«Во время досмотра автомобиля в его кабине был обнаружен 171 пакет с героином общим весом 137,393 кг», — сообщает пресс-служба.

По оценке ГТК Азербайджана, стоимость обнаруженной партии героина на чёрном рынке в Европе может составлять более $9,4 млн.

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