Ижевск, , 16:39 — REGNUM В течение ноября в травматологическую поликлинику горбольницы №3 в Ижевске с различными травмами обратились 2166 пациентов. Из этого числа около 1 тыс. человек были травмированы на улицах города, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Гололёд iiinek

253 жителя Ижевска получили травмы из-за гололёда. Показатели соответствуют средним многолетним значениям, отметил заведующий травматологической поликлиникой городской больницы №3 Анвар Валеев.

«Чаще всего пострадавшие поступают к нам из Октябрьского и Первомайского районов Ижевска, улиц Кирова, Пушкинская, Ленина. Это связано с большой проходимостью этих улиц», — уточнил Валеев. Он добавил, что в начале декабря, когда была капризная погода — оттепель и заморозки — нагрузка на травматологическую поликлинику не увеличилась, ежедневно здесь принимают около 100 человек.

«Пока никакого ажиотажа нет», — заключил медик.

ИА REGNUM напоминает, 30 ноября жители Ижевска начали жаловаться на очень скользкие тротуары. В частности, практически полностью покрылась льдом Центральная площадь. При этом в администрации Октябрьского района сообщили, что не могут использовать обычные реагенты на этой площадке, поскольку тогда испортится плитка.

В ответ на обращение одной из жительниц города, которая опубликовала в социальных сетях фотографию катка, в который превратилась Центральная площадь, представители администрации района написали: «Использование химии повлечет механическую порчу плитки (раскрашивание, потерю износостойкости). На Центральной площади подрядной организацией используется мраморная или гранитная крошка. Эти средства не способны плавить ледовое покрытие, их цель — обеспечить прочное сцепление поверхности с обувью пешеходов». Также в районной администрации добавили, что проводят обработку в ежедневном режиме.