Рига, , 16:38 — REGNUM В Национальной референтной лаборатории Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS)начата проверка восьми подозрительных образцов на коронавирус Covid-19, у которых есть мутации, характерные для нового штамма «Омикрон».

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Об этом сообщило латвийское гостелевидение LTV, отметив: естьли в образцах новый штамм, станет известно через четыре-пять дней.

Вирусологи подчеркивают трудность предстоящей работы, так как с момента открытия штамма «Омикрон» в Латвиюне поступило достаточно информации, чтобы можно было сделать выводы о самом важном — является ли новый штамм более заразным и опасным.

ВЮжной Африке он быстро стал доминирующим, однако утверждать, что то же самое произойдет в Европе, нельзя, считает руководитель лаборатории RAKUS Сергей Никишин.

Вирусолог допускает, что по результатам анализа образцов они могут оказаться носителями штамма «Альфа», который в последнее время в стране практически не встречался — здесь полностью доминирует штамм «Дельта».