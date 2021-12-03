Берлин, 3 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Подозреваемый в российском шпионаже на территории Германии будет экстрадирован в Великобританию. Соответствующий запрос из Лондона поступил в компетентную прокуратуру Бранденбурга, что было также подтверждено немецкими властями. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 3 декабря.

Решение по этому поводу еще не принято, но сопротивления со стороны властей Германии не ожидается.

Федеральная прокуратура Германии обвиняет Дэвида С. в передаче информации со своего рабочего места у ворот посольства Великобритании в Берлине российской разведке не позднее ноября 2020 года. Власти заявляют, что российский шпион разведывал в основном британские материалы.

Взамен он, как утверждается, получил неизвестную сумму наличных средств. По версии следствия, это свидетельствует о том, что он долгое время не снимал деньги со своего счета и не производил никаких платежей по карте.

Дэвис С. является гражданином Соединенного Королевства и работал в посольстве в качестве местного работника. Расследованию в отношении него предшествовала совместная операция британских и немецких органов безопасности.

Адвокат обвиняемого отметил, что его клиент не хочет возвращаться на родину, так как принял сознательное решение покинуть Великобританию 16 лет назад.