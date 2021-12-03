Вашингтон, 3 декабря, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Проблема сбоев в работе цепи поставок вновь дала о себе знать в США. На этот раз пострадали офисы, которые испытывают дефицит офисных принадлежностей, начиная от чернил и бумаги, и заканчивая лампочками. Об это 3 декабря сообщает Reuters.

Офис

Перегруженные порты, нехватка рабочей силы и товаров, таких как полупроводники, остановили работу некоторых компаний. Многие концерны, которые производят все, от аппаратов МРТ до электрических зубных щеток, снизили свои планы по росту доходов, ссылаясь на проблемы с цепочкой поставок. Нехватка микросхем и задержки с поставками могут помешать компаниям выполнить заказы на сумму около 200 млн евро в четвертом квартале, что приведет к задержке доходов в следующем году.

Такая ситуация мешает американским офисам возобновить работу. Компании плавно начали возвращать сотрудников в офисы, но угроза штамма «Омикрон» и инфляция помешали их планами. Офисы сталкиваются с множеством проблем, и одна из них, это отключение света.

Теперь только для того, чтобы застраховать поставку ламп требуется от восьми до 13 недель. Компании по всему миру бьют тревогу из-за проблем с поставками, которые привели к росту цен на сырье — от химикатов до стали.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заверил американцев, что сможет обуздать высокую инфляцию, объявив о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне того, как цены продолжают расти, а в цепи поставок происходят глобальные сбои, угрожающие экономике США и праздничному шоппингу.

Как сообщало ИА REGNUM, гигант розничной торговли США Walmart начал нанимать свои собственные суда на фоне глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих сезону праздников, от которого зависит успех розничной торговли.