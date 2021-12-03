Берлин, 3 декабря, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Впервые с февраля в Германии наблюдается тенденция перехода людей на краткосрочную работу. Рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и проблемы с доставкой создают новые препятствия для экономики, что также ощущается и на рынке труда. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 3 декабря.

Число краткосрочных работников в Германии снова выросло впервые с февраля. По сравнению с предыдущим месяцем в ноябре на краткосрочной работе находилось на 1,8% больше сотрудников. Так оценивает институт Ifo на основе своих опросов и данных Федерального агентства занятости.

Особенно резко выросло количество временных работников в промышленности и гостиничном бизнесе. В промышленности это число выросло примерно на 4,3 процента.

«В Германии отчетливо заметен экономический спад, вызванный отсутствием предварительных продуктов», — заявил эксперт Ifo Стефан Зауэр.

Книги заказов исписаны как никогда ранее. Однако производство не успевает реализовать свои мощности, потому что отсутствуют предварительные продукты. Эта тенденция была очевидна уже в августе: в то время как краткосрочная работа сократилась во всех других секторах, она выросла в промышленности, например, среди производителей автомобилей.

В индустрии гостеприимства также наблюдался значительный рост краткосрочной работы на 4,4 процента. Однако новые правила для отелей и баров в некоторых регионах гарантируют, что многие люди предпочтут оставаться дома. Большое количество случаев заражения также создает нагрузку на бизнес, так как клиенты держатся подальше от людных мест, опасаясь заражения.

Эксперты ifo ожидают, что ужесточение мер со стороны федерального правительства и правительств федеральных земель в борьбе с пандемическим кризисом сделает экономическую рецессию наиболее вероятным исходом, что также может повлиять на рынок труда.

«Распространение правила 2G на розничную торговлю фактически запретит доступ в магазины примерно 15 процентам взрослого населения», — заявил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер. Он ожидает, что экономика Германии значительно сократится в зимний сезон.