Красногорск, 3 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В 2022 году в Подмосковье построят два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Об этом 3 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

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Объекты здравоохранения появятся в селе Молоди городского округа Чехов и деревне Рахманово в Егорьевске. Ожидается, что их открытие повысит уровень доступности медицинских услуг для жителей сел, деревень и поселков и близлежащих населенных пунктов.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объектов», — отмечено в сообщении.