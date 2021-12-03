Берлин, , 17:27 — REGNUM Когда Бербок станет новым федеральным министром иностранных дел, европейская политика Германии также может измениться. Планы кажутся амбициозными, но на практике есть вероятность конфликта. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 3 декабря.

Анналена Бербок познакомится с Брюсселем с совершенно новой стороны. С 2005 по 2008 год она являлась офис-менеджером зеленого депутата в парламенте ЕС. Теперь она будет сидеть за окнами лимузина, который везет ее из аэропорта через город к VIP-входу в здание Совета ЕС. Там ее ждут первые съемочные группы, а также другие министры иностранных дел государств-членов ЕС.

В том случае, если партия «зеленых» одобрит коалиционное соглашение и кадровые предложения, Бербок станет первой женщиной, которая займет пост главного дипломата Германии. В последние несколько месяцев она неоднократно подчеркивала, насколько важны для нее европейские решения.

Удастся ли ей привнести глоток свежего воздуха в европейскую политику правительства Германии? В частности, во Франции всегда было непонимание: почему ФРГ не реагирует должным образом на идеи президента Эммануэля Макрона?

Но, несмотря на все амбиции, успех лишь в ограниченной степени находится в руках министра иностранных дел. Канцлер, несколько министерств и три партии должны доказать, что существует общее понимание по европейским вопросам не только на бумаге в коалиционном соглашении, но и в конкретных решениях.

Яна Пульерин из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) видит проевропейскую ориентацию во всех трех партиях светофорной коалиции. В то же время партии не согласны по принципиальным вопросам: например, можно ли применить модель фондов реконструкции и к другим сферам. «Они пытались скрыть это в коалиционном соглашении, но текст остается очень открытым», — заявила Пульерин.